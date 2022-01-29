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Никто не должен праздновать закат Америки – The Spectator

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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29 января, 09:13
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Без гегемонии США планета Земля станет еще темнее
/ Фото: REUTERS

Глобальное противостояние между Белым домом Кремлем и Пекином может привести к тому, что просто однажды мы все не проснемся... Мы – это Homo sapiens. Черные, белые, серые, желтые. Иногда кто-то в полосочку, или в горошек... Способны ли элиты землян договориться между собой, перед тем, как кто-то из президентов/диктаторов/террористов нажмет на роковую кнопку? Вопрос риторический...

В серьезной военной технологической системе есть функция – "Защита от дурака" (ну мало ли что вдруг). Дай Бог, что она сработает.

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Обозреватель Стивен Дейсли The Spectator рассказывает о том, почему США так важны для всех нас.

Где же США, когда они так нужны

Как старый друг, который годами не выходит на связь, вы задаетесь вопросом, является ли его молчание потерянным интересом или он просто слишком занят. Раньше Америка была везде, доминирующим голосом в мировых делах, желанным другом и опасным врагом. Этот друг вмешивался всякий раз, когда чувствовал, что его интересам или ценностям угрожают. Часто его участие было нежелательным, а иногда и не улучшало дела, но в нем была надежная основательность, стойкость, порожденная военной мощью, благополучием и национальной уверенностью в себе.

Этим другом можно было восхищаться или ругать его, но... С ним приходилось считаться. Сейчас Америка уклоняется от всего этого. Обратите внимание, как Джо Байден чередует резкие предупреждения и неразборчивую болтовню о перспективах наземной войны в Европе. Тем временем Китай извлекает выгоду из этой слабости, снова отправляя истребители в зону ПВО Тайваня. Хотя многие американцы предпочли бы не вмешиваться в то, что они считают далекими проблемами.

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Опять же, истоки причины в Ираке, и даже некоторые консерваторы, поддерживавшие этот конфликт, стали современными миротворцами. Американские интервенции за границей, по их мнению, обречены на провал, потому что там гибнут американские парни. У США достаточно внутренних кризисов, на которые нужно обратить внимание. Эти консерваторы и их либеральные и левые оппоненты теперь как один отвергают доктрину Америки, как об этом было провозглашено во второй инаугурационной речи Джорджа Буша-младшего:

"Политика Соединенных Штатов заключается в поиске и поддержке роста демократических движений и институтов в каждой стране и культуре с конечной целью положить конец тирании в нашем мире".

Но доктрина Буша – дерзкая в своем идеалистическом посыле и размахе – была принципиально неконсервативной. Человек, которого американские прогрессисты считали аятоллой Хомейни в ковбойских сапогах, вполне мог быть последним либеральным президентом Америки, последним президентом, который без извинений и цинизма говорил об американских ценностях в их универсальном применении. Конечно, попытка такого применения похоронила его учение в пропитанных кровью песках Ирака. Тем не менее прямолинейный отказ Буша от умиротворения и морального релятивизма по-прежнему звучит так:

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Америка не будет притворяться, что заключенные в тюрьму диссиденты предпочитают свои цепи, или что женщины приветствуют унижение и рабство, или что любой человек стремится жить во власти насильников.

Возможно, не всякая нация способна принять либеральную демократию. Это может быть даже неожиданно. Но, к черту бред как либералов, так и постлибералов, что между цепями и урнами нет объективно большой разницы.

В то время, как Америка отказалась от своей роли глобального лидера, миру пришлось полагаться на архитектуру международного сотрудничества и управления, созданную более ранней, более открытой Америкой. Оставленные без присмотра слишком долго, эти механизмы становятся все более уязвимыми. Владимир Путин и Си Цзиньпин знают, что международный либеральный порядок – это, по сути, американский порядок, навязывание миру американских ценностей и, следовательно, демонстрация американской мощи. Нарушите этот порядок, подчинив себе Украину или аннексировав Тайвань, и вы сломаете американскую гегемонию. И теперь все ищут баланс, чего не было с 1945 года.

Путин и Тони Сопрано

В США некоторые консерваторы не заинтересованы в защите и продвижении американского либерализма, который они стали рассматривать как источник морального упадка у себя дома. Во всяком случае, эти правые восхищаются Путиным как сильным антилиберальным лидером, для которого национальная идентичность, гордость и сплоченность важнее парада персоналий западного политического лидерства.

Нынешняя линия этих неоконсерваторов заключается в том, что противодействие путинской агрессии против Украины отвлечет внимание от большей угрозы, исходящей от Китая. По правде говоря, они сочли бы очень приятным стремление Пекина к национальному омоложению и презрение к американскому нарциссизму. Американские правые стали звучать как антивоенные европейцы, которых они когда-то высмеивали. Это – сдающиеся обезьяны, напоминающие лягушек. Их оправдания российской агрессии и их готовность выбросить за борт основные принципы, такие как суверенитет и самоопределение, превращают в наши дни просмотр Fox News в то же самое, как если бы занять место на лекции по международным отношениям в среднестатистическом западном университете.

Можно задаться вопросом, с чем они могли бы не согласиться в недавнем докладе Ричарда Саквы (Richard Sakwa) в Coffee House. Профессор Саква уверяет нас, что вторжение России и оккупация Крыма были "оборонным шагом" и что "для защиты собственной безопасности Россия желает иметь нейтральную, дружественную, многоязычную Украину". Мол, если и есть что-то, что не дает Владимиру Путину спать по ночам, так это права языковых меньшинств. Это "небезосновательное желание", говорит профессор Саква, но его расстраивает решимость Запада "вооружать и поощрять воинственного и враждебного соседа".

Другими словами, профессор Саква считает, что Тони Сопрано перестал бы избивать людей, если бы только ФБР перестало предлагать им места в программе защиты свидетелей. Очень отрезвляюще наблюдать за этим объединением антизападных левых и новых антизападных правых и глобальной усталости Америки.

Также сейчас удручающе обращаться к США как к мировому лидеру и ​​видеть нацию, которая больше не хочет лидировать. Мировой порядок находится под клещевой атакой со стороны Москвы и Пекина.

Итак, где же сейчас находится Америка?..

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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