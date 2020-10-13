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Нижегородский стрелок не имел права на оружие: трагедии могли избежать

13 октября, 21:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Парень получил разрешение на оружие без медосмотра

18-летний Даниил Монахов, который обстрелял рейсовый автобус, застрелил троих человек и ранил еще троих в Нижегородской области РФ, страдал депрессией, однако не наблюдался у психиатра.

Об этом со ссылкой на данные Следственного комитета сообщает Интерфакс.

Трагедии можно было бы избежать, если бы работники частной клиники серьезнее отнеслись к своей работе и провели необходимое медицинское обследование пациента, а не выдали подозреваемому справки для получения разрешения на оружие.

Напомним, в понедельник, 13 октября, в деревне Большеорловское парень открыл стрельбу из двух охотничьих ружей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, трое пострадавших, в том числе и бабушка стрелка, были госпитализированы с огнестрельными ранениями и прооперированы.

Позднее правоохранители обнаружили тело 18-летнего подозреваемого в лесополосе неподалеку от деревни.

Сосед о стрелке из Нижнего Новгорода Данииле Монахове

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Россия стрельба Нижний Новгород тройное убийство
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