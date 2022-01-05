Не опять, а снова. На новейшем заводе "Газпрома" произошел мощный взрыв (видео)

По факту возгорания на Амурском газоперерабатывающем заводе прокуратура проводит проверку

Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе. Фото: коллаж "Сегодня"

В России в районе города Свободного Амурской области сегодня, 5 января, на важнейшем предприятии "Газпрома" – Амурском газоперерабатывающем заводе — произошел пожар.

Об этом сообщает Amur.info.

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"5 января около 7 часов утра (по местном времени – Ред.) на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой", – говорится в сообщении.

Пожар был потушен. Никто не пострадал. Заводу и населенным пунктам ничего не угрожает.

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Напомним, что это уже не первое ЧП на Амурском газоперерабатывающем заводе. 8 октября там произошла разгерметизация оборудования с последующим выбросом и возгоранием газа в ходе вывода установки на нормальный технологический режим. Тогда тоже сработала автоматическая система тушения, пострадавших не было.

Что известно о заводе?

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) строится на территории опережающего развития (ТОР) "Свободный" – это один из крупнейших проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России.

Здесь будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири": из сырьевого газа будут выделяться ценные компоненты – метан, этан, пропан, бутан и гелий.

В начале июня первую технологическую линию Амурского ГПЗ запустил президент РФ Владимир Путин. На проектную мощность завод должен выйти в начале 2025 года, она составит 42 млрд кубометров газа в год.

В декабре 2021 года сообщалось, строительство "Амурского ГПЗ" завершено более чем на 80%.

Ранее мы сообщали, что в России вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод.

Также напомним, в Роттердаме произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Shell, крупнейшем в Европе.