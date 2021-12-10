Новое требование России по Украине в НАТО – заявление

Курс Украины на вступление в НАТО создаст угрозы для безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.
"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – говорится в сообщении.
МИД РФ требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте с 2008 года.
Кроме того, МИД РФ инициирует юридическое закрепление договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с ней как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс стран.
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Россию беспокоит НАТО
- Невхождения Украины в западные союзы добивается президент России Владимир Путин. Об этом он четко заявил, например, во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря.
- Во время этих же переговоров Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
- Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.