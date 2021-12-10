Новое требование России по Украине в НАТО – заявление

Речь идет о решении саммита в Бухаресте 2008 года

НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам" / Фото: Коллаж: Сегодня

Курс Украины на вступление в НАТО создаст угрозы для безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – говорится в сообщении.

МИД РФ требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте с 2008 года.

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Кроме того, МИД РФ инициирует юридическое закрепление договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений на территории соседних с ней как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс стран.

Россию беспокоит НАТО