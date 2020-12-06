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Новогодний фейерверк пришел раньше: в Ростове загорелся павильон с пиротехникой (видео)

6 декабря, 08:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пострадавших в пожаре нет

Ночью 6 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" вспыхнул павильон с пиротехникой. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Пожару присвоен 4-й уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 192 человека и 66 единиц техники.

Видео: МЧС Ростовской области
Видео: МЧС Ростовской области
Видео: МЧС Ростовской области
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Также мы писали о том, что в Соломенском районе Киева на проспекте Отрадном в жилом доме произошел пожар. Сгорела квартира на первом этаже пятиэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Харькове в девятиэтажном жилом доме на улице Академика Богомольца произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина.

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пиротехника пожар Ростов-на-Дону
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