Новогодний фейерверк пришел раньше: в Ростове загорелся павильон с пиротехникой (видео)

Пострадавших в пожаре нет

Ночью 6 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" вспыхнул павильон с пиротехникой. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс".

Пожару присвоен 4-й уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 192 человека и 66 единиц техники.

Видео: МЧС Ростовской области

Видео: МЧС Ростовской области

Видео: МЧС Ростовской области

Реклама

Также мы писали о том, что в Соломенском районе Киева на проспекте Отрадном в жилом доме произошел пожар. Сгорела квартира на первом этаже пятиэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Харькове в девятиэтажном жилом доме на улице Академика Богомольца произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама