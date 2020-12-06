Новогодний фейерверк пришел раньше: в Ростове загорелся павильон с пиротехникой (видео)

Ночью 6 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" вспыхнул павильон с пиротехникой. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Пожару присвоен 4-й уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 192 человека и 66 единиц техники.
-- : "" pic.twitter.com/KaIA0FbNA6— (@dimsmirnov175) December 6, 2020
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Ранее сообщалось, что в Харькове в девятиэтажном жилом доме на улице Академика Богомольца произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина.
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