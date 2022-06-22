Новой горячей точкой в войне против Украины может стать город в самой России – CNN

Нарастает напряженность вокруг российского эксклава Калининградской области — изолированной, но стратегически важной территории на побережье Балтийского моря, которая вскоре может быть втянута в войну Кремля. Скандал из-за запрета Литвы на транзит ряда товаров через ее территорию в регион РФ грозит эскалацией напряженности между Москвой и ЕС. Об этом сообщает CNN.

Россия бурно отреагировала на запрет Литвы на ввоз подсанкционных товаров через свою территорию в Калининград. При этом Литва говорит, что она просто поддерживает санкции Европейского Союза.

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В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг является беспрецедентным и Россия считает его незаконным. "Конечно, это часть блокады", — сказал он.

Другие российские официальные лица пригрозили ответить. В частности, высказался секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия обязательно ответит на такие враждебные действия. Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия будут иметь серьезное негативное влияние на население Литвы", — заявил он.

Временного поверенного в делах Литвы в Москве в понедельник вызвали в МИД России и заявили, что в случае неполного восстановления грузового транзита в Калининградскую область Россия оставляет за собой право предпринять действия в защиту своих национальных интересов. Но ЕС, чьи санкции Литва применяет, блокируя транзит, поддержал ее.

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Представитель правительства Калининградской области Дмитрий Лысков был вынужден призвать жителей не паниковать. Подсанкционную продукцию теперь нужно доставлять по морю.

Литовский чиновник Роландас Качинскас заявил во вторник, что "транзит пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область через территорию Литвы продолжается бесперебойно. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на транзит и действует в полном соответствии с законодательством ЕС".

Подсанкционная продукция, запрещенная к ввозу на территорию России Евросоюзом, включает строительную технику, станки и другое промышленное оборудование, а также некоторые предметы роскоши.

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Заблокированные вагоны с товарами для Калининградской области / Фото: Reuters

Значение Калининграда

С тех пор как Россия вторглась в Украину в конце февраля, эксперты опасались, что Калининградская область может стать очагом напряженности между Москвой и Европой. Это самая западная территория России и единственная часть страны, окруженная государствами ЕС. Литва стоит между ней и Беларусью, союзником России, а Польша граничит с ней на юге.

Значение Калининграда для России еще больше возросло в связи с планируемым вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Россия давно возражала против присутствия стран НАТО вокруг Калининграда.

Россия не признавала, что у нее есть ядерное оружие, базирующееся в Калининграде, но в 2018 году Федерация американских ученых пришла к выводу, что Россия значительно модернизировала бункер для хранения ядерного оружия в регионе, основываясь на анализе спутниковых снимков.

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