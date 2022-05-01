Новый "хлопок". В приграничной с Украиной Курской области обрушился железнодорожный мост

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет

На 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор произошло обрушение моста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Курской области произошло частичное обрушение конструкции железнодорожного моста.

Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

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"Сегодня, примерно в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов", – написал Старовойт.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Отметим, что Курская область граничит с Украиной.

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