Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Новый "хлопок". В приграничной с Украиной Курской области обрушился железнодорожный мост

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 15:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет
На 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор произошло обрушение моста
На 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор произошло обрушение моста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Курской области произошло частичное обрушение конструкции железнодорожного моста.

Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Реклама

"Сегодня, примерно в 11:20, на 67-м км железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов", – написал Старовойт.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Отметим, что Курская область граничит с Украиной.

Реклама

Взрывы в России

  • 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы выпущенный со стороны Украины. В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
  • В Минобороны Украины опровергли заявление РФ, что наши защитники имеют отношение к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
  • В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
  • Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
  • Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять