Новый план Кремля? Гордон оценил, может ли Путин "позабавиться" с Януковичем

Журналист рассказал о возможных планах России в Украине

Дмитрий Гордон заявил о новых изменениях в планах Кремля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Не так давно украинскому обществу стали известны некоторые планы Кремля в отношении нашей страны. Среди прочего генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил о том, что в планах России – отдать все оккупированные территории под власть беглому экс-президенту Виктору Януковичу и объявить это "настоящей Украиной".

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, возможен ли этот план, в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

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"Что-то изменилось"

По словам журналиста, это вполне возможно – в рамках "всего того маразма", который происходит в России и Беларуси:

"Я имею в виду руководство и государственное управление этих стран. Вполне возможно, что будут "забавляться" этим".

Дмитрий Гордон также отметил, что, с другой стороны, появилась информация о том, что т.н. "президент" т.н. "Южной Осетии" заявил о том, что вопрос о "референдуме о присоединении Южной Осетии к России" пока что откладывается.

"Это говорит о том, что что-то изменилось в планах Кремля, потому что я усмотрел в том, что должен был состояться "референдум", начало какого-то увеличения российского государства. Поэтому не знаю, как эта информация вяжется с тем, что заявил этот кукольник-президент", – сказал он.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен был принять участие в легитимизации Виктора Януковича после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

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