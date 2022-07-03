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О чем Путин говорил с Макроном перед вторжением в Украину (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 июля, 21:58
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Журналисты записали телефонную беседу двух президентов, в Кремле возмущены публикацией переговоров
Опубликовано содержание разговора Путина и Макрона
Опубликовано содержание разговора Путина и Макрона / Фото: Коллаж: Сегодня

Фрагмент телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона показали во французском документальном фильме "Президент, Европа, Война".

В разговоре, состоявшемся накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин обращается к Макрону на "ты" и жалуется на невыполнение украинской властью своих обязательств.

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Как оказалось, разговор не был конфиденциальными – звук поставили на громкую связь, а в кабинет Макрона пригласили журналистов с камерами.

"Что сказать? Ты и так видишь, что там происходит. И ты, и канцлер мне сказали, что господин Зеленский готов к каким-то конкретным шагам, что он подготовил какие-то законопроекты по выполнению Минских соглашений. Ну и что появилось? 17 февраля господин Зеленский заявил, что Минские соглашения, цитирую – "составлены так, чтобы мы изначально были в проигрышной позиции". Наш уважаемый коллега господин Зеленский, на самом деле, ничего не делает, он вас обманывает. Не знаю, слышал ли ты – заявил вчера, что считает, что Украина должна вернуться к ядерному статусу..." – рассказывает Путин.

Напомним, что телефонный звонок состоялся 20 февраля за четыре дня до начала полномасштабного вторжения РФ.

В разговоре Путин также предложил Макрону учесть "мирные предложения" так называемых "Л/ДНР", на что тот сказал, что "чихать хотел на предложения сепаратистов". Кроме того, кремлевский диктатор заявлял, что президент Франции намерен пересмотреть "Минск".

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"Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!", – ответил ему Макрон.

В Кремле возмутились публикацией переговоров Макрона и Путина

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии российским СМИ назвала публикацию разговора президентов "невиданной в дипломатической практике".

"Когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии... это, конечно, конфиденциальная история. Два лидера, иногда и на троих бывают разговоры по видеосвязи. Естественно, это закрытые переговоры... Оказывается, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. На самом деле, это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия", – сказала Захарова.

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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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