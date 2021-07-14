Обеспокоены присутствием НАТО в Украине и санкциями ЕС – переговоры Путина и Лукашенко длились более 5 часов

Владимир Путин и Александр Лукашенко обеспокоены учениями НАТО в Черном море. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, во время которых обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталия Эйсмонт, информирует "Белта" в среду, 14 июля.

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Отмечается, что встреча глав государств проходила в Константиновском дворце и продолжалась более 5 часов. Как отметила Эйсмонт, Лукашенко и Путина беспокоит проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству в Украине военных баз.

Также Лукашенко и Путин обсудили санкции, которые вводятся Европейским союзом против Беларуси и России. Белорусский лидер подчеркнул, что страны выдержат этот удар.

"Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", – сказал он.

Реклама Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России

Лукашенко также отметил необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России.

"Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору. Это стало следующим этапом так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси.

"Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", – сказал Александр Лукашенко.

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В свою очередь президент России подчеркнул, что Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике. Он обратил внимание, что, несмотря на внешние вызовы, санкции и пандемию, экономика Беларуси демонстрирует неплохие показатели. В частности, республика обслуживает все кредиты, более того, ее внешний долг сокращается.

"В этом смысле Беларусь надежный, стабильный партнер", – заявил российский лидер.

Напомним, США ввели санкции против 16 граждан Беларуси и шести правоохранительных организаций. А ЕС – против 78 физических и 8 юридических лиц, в том числе родственников Александра Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Минске обсуждали вопрос сотрудничества с Россией по авиасообщению в связи с тем, что многие страны Европы прекратили летать над Беларусью и не пускают в свое воздушное пространство белорусские самолеты. Лукашенко даже обиделся на Зеленского и заявил, что будет просить Путина помочь полететь ему в оккупированный Крым.