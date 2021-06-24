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Обстрел британского эсминца вблизи Крыма: у Путина разразились угрозами

24 июня 2021 14:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские пограничники будут жестко реагировать на провокации в Черном море, пообещали в Кремле

Песков назвал провокацией действия британского эсминца. Коллаж "Сегодня"

Песков назвал провокацией действия британского эсминца. Коллаж "Сегодня"

В Кремле назвали провокацией проход британского эсминца Defender, который был "обстрелян" российскими военными вблизи оккупированного Крыма, и намекнули, что в случае повторения ситуации Россия будет принимать жесткие меры.

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Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК-Украина.

Он пообещал, что российские пограничники будут "жестко реагировать на провокации в Черном море".

"Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация", – заявил Песков.

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Также сегодня в МИД РФ заявили, что российские военные могут бомбить "нарушителей" морской границы не только по курсу следования корабля, но и прямо по цели. В Кремле подтвердили, что Россия готова к жестким мерам.

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"В случае повторения неприемлемых провокационных действий, в случае, если эти действия заходят слишком далеко, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации", – заявил Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине объяснили "нападение" РФ на британский эсминец попыткой сорвать учения Sea Breeze-2021. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что российские оккупанты учебную стрельбу выдали за героическое отражение атаки коварного британского эсминца.

Тем временем журналист BBC, который как раз находился в момент российской провокации на эсминце, рассказал, что РФ угрожала и пыталась заставить Defender изменить курс.

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