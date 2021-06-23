Українська
$ 27,31
32,47
  1. Мировые новости
  2. Россия

"Обстрел" эсминца вблизи Крыма: РФ вызвала "на ковер" военного атташе Британии

23 июня 2021 14:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне считают, что британский корабль якобы нарушил морскую границу и вторгся во воды РФ

Фото: facebook.com/chf.press

Фото: facebook.com/chf.press

Из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море, в сторону которого россияне открыли огонь, Министерство обороны РФ уже вызвало военного атташе Великобритании.

Реклама

Об этом пишет Интерфакс.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", – говорится в сообщении ведомства.

Также накануне Россия просила США отказаться от учений с Украиной. Москва считает, что украинско-американские учения Sea Breeze, в которых планируется задействовать около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров, повышают риск возникновения опасных инцидентов в Черном море.

Не пропусти!
Германия – Венгрия: онлайн матча Евро-2020 в группе смерти
Сборная Германии против Венгрии

Как мы уже писали, сегодня на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции Зеленский призвал НАТО усилить безопасность в Черноморском регионе.

Реклама

Смотрите также в нашем сюжете о том, как Великобритания будет строить морские базы в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
В Москве слышны взрывы – что произошло (обновлено)
В Москве слышны взрывы – что произошло (обновлено)Россия
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с Байденом
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с БайденомРоссия
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять