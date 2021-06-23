"Обстрел" эсминца вблизи Крыма: РФ вызвала "на ковер" военного атташе Британии

Россияне считают, что британский корабль якобы нарушил морскую границу и вторгся во воды РФ

Фото: facebook.com/chf.press

Из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море, в сторону которого россияне открыли огонь, Министерство обороны РФ уже вызвало военного атташе Великобритании.

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Об этом пишет Интерфакс.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", – говорится в сообщении ведомства.

Также накануне Россия просила США отказаться от учений с Украиной. Москва считает, что украинско-американские учения Sea Breeze, в которых планируется задействовать около 40 боевых кораблей украинских, американских и других стран-партнеров, повышают риск возникновения опасных инцидентов в Черном море.

Как мы уже писали, сегодня на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции Зеленский призвал НАТО усилить безопасность в Черноморском регионе.

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