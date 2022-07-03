Очередные "хлопки". В Белгороде прогремели мощные взрывы (видео)

Губернатор области заявил о погибших, раненых и разрушениях

В Белгороде начался пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Все подробности сейчас выясняются. Но уже известно, что есть погибшие, раненые и разрушения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Что известно?

Губернатор области заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

К слову, город находится в 60 км от украинской границы.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва , который уничтожил несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было. Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Ранее мы рассказывали, что в Белгороде снова неспокойно – в небе летают огненные шары и слышны взрывы.