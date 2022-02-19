ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс — какие условия

Накаляя обстановку на Донбассе, Москва может добиваться введения туда на продолжительный срок своей армии под видом миротворцев. Это означает появление на территории самопровозглашенных республик военных баз армии РФ, которые сейчас развернуты в Приднестровье (Молдова), Южной Осетии (Грузия) и Абхазии (Грузия). Первое такое предложение уже поступило — генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, где доминирует Россия) Станислав Зась предложил ввести "миротворцев" организации на Донбасс.
Об этом Зась заявил в интервью агентству Reuters.
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"Гипотетически можно себе это (развертывание миротворцев – Ред.) представить, если бы была добрая воля со стороны Украины — это ведь их территория — если бы был мандат СБ ООН, и если бы он был нужен и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", — отметил Зась.
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При этом представитель Беларуси в ОДКБ считает, что Донбасс не вернется под управление Киева.
"Я не верю, что сейчас ситуация вернется к тому, что было, когда танки стояли на своих базах, а солдаты в казармах. Этого не произойдет. Стол переговоров и договориться о чем-то. Это новая реальность", — сказал Зась.
Обстановка
- В понедельник, 21 февраля Госдума ставит на рассмотрение вопрос о ситуации в оккупированном Донбассе. Какое решение будут рассматривать российские политики пока неизвестно.
- В так называемых "Л/ДНР" проходит мобилизация взрослого населения. Оккупанты уже разносят мужчинам повестки и угрожают за неявку в военкомат.
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию.
- В ночь на 19 февраля в ОРДЛО начались провокации - взорвался автомобиль командира "народной милиции" и газопровод.
- В США расценили эвакуацию жителей Донбасса и взрывы в оккупированном Донецке как искусственный предлог для начала Россией военной операции против Украины.