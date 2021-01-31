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Одним абзацем. Как прошел день протестов в поддержку Навального

31 января, 21:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Рассказываем, что происходило сегодня на митингах в России

В воскресенье, 31 января, почти в 100 городах России прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержано по меньшей мере 4,5 тысячи человек, из них 82 – журналисты.

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Что сегодня происходило на акциях в поддержку Навального:

Протесты в столице начались около 12:00, но первые задержания начались еще до митинга. Полиция начала задерживать прохожих. В Москве были выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог. Корреспондента канала штаба Навального Дмитрия Низовцева задержали при выходе из дома. Как выяснилось, полицейские всю ночь дежурили около его квартиры. По состоянию на 12:15 по Киеву в России было задержано 1009 человек. Над задержанными жестоко издевались. Во Владивостоке стреляли из травматического оружия, били электрошокером и применяли физическое насилие. Супруга Навального присоединилась к протестующим в Москве, силовики задержали женщину и отвезли в полицию. Протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального. Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО и начала задерживать участников протеста. В центре Москвы, возле станции метро "Тверская", один из протестантов поджег себя, а возле следственного изолятора "Матросская тишина" силовики начали избивать дубинками мужчину. За весь день протестов задержали более 5 тысяч человек. Больше всего задержаний было в Москве – 1450. Правозащитники, адвокаты и члены ОНК во многих регионах России сообщают о нарушениях прав задержанных в ОП и ОВД. Защитников не пускали по несколько часов.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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Россия протесты СИЗО Алексей Навальный
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