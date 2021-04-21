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Одним абзацем. Самое главное из обращения Путина к парламенту России

21 апреля, 15:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Монолог президент России длился "скромных" 79 минуты – он "прошелся" по внутренним проблемам и внешней политике, на всякий случай пригрозив войной врагам

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к членам Федерального Собрания РФ – Госдумы и Совета Федерации. Преимущественная часть его 79-минутного монолога была посвящена внутрироссийским вопросам: вакцинации от коронавируса, восстановлению экономики, поддержке регионов, развитию внутреннего туризма, строительству новых инфраструктурных объектов, а также решению демографической ситуации и повышению средней продолжительности жизни россиян. Однако в конце выступления Путин обратился и к международным отношениям: пожаловался на то, что Запад "по любому поводу" и "безо всяких причин" цепляет Россию, но не реагирует на фейковые обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке покушения на него и его детей, назвал украинскую Революцию Достоинства госпереворотом, а сбежавшего Виктора Януковича "президентом Украины", сравнив его с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, а также пригрозил странам, которые будут угрожать безопасности РФ, "быстрым, ассиметричным и жестким" ответом и заявил, что они "пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели". На всякий случай Путин упомянул, что к 2024 году Россия обновит свой ядерный арсенал на 88%.

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Россия угрозы Владимир Путин

Источник: Сегодня

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