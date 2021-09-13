Одним абзацем. Все о крушении пассажирского самолета под Иркутском

Мы собрали все подробности жесткой посадки пассажирского лайнера внутренних авиалиний России в Иркутской области 12 сентября

На месте крушения самолета под Иркутском завершились спасательные работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 12 сентября, в Иркутской области России разбился пассажирский самолет L-410, на котором вместе с экипажем летело 16 человек. К ночи появилась информация о жертвах и раненых.

Что известно о крушении под Иркутском

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Около 19:00 вечера появилась информация, что пассажирский самолет L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области. До этого он пропал с радаров, когда повторно заходил на посадку. Через некоторое время ее подтвердили в российском МЧС. Вначале сообщалось, что все пассажиры фактически упавшего самолета живы, но один из них в тяжелом состоянии; в частности об этом заявил губернатор Игорь Кобзев. Но позже сообщили об одной жертве, а затем и еще трех. Согласно первой информации, нескольким пассажирам удалось самостоятельно выбраться из упавшего самолета, а 11 человек застряли внутри. Первыми на помощь людям пришли двое местных жителей, позже на место прибыли и спасатели МЧС России. Работы по освобождению людей из упавшего в Иркутской области самолета завершились около 23:00. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе один из двух пилотов, три человека, пострадавших при падении самолета в Иркутской области, находятся в реанимации, всего в больнице остаются 11 человек, одна женщина выписалась. Выживший пилот сообщил спасателям, что во время захода на второй круг взяли слишком низкую высоту, а из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.