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Одним абзацем. За что хотят арестовать Навального

17 января, 18:24

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Оппозиционер находится в розыске

Российские силовики объявили на днях, что оппозиционер Алексей Навальный находится в розыске и может быть задержан по возвращении в Москву. Якобы потому, что 29 декабря не явился по запросу в Московскую уголовно-исполнительную инспекцию.

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За что хотят арестовать политика:

Алексей Навальный является условно осужденным по делу "Ив Роше" – срок в 3,5 года истекал 30 декабря 2020 года. Это дело Следственный комитет РФ возбудил в 2012 году против Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей. В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Но братьев все равно осудили – Алексея к условному сроку, а Олега – к реальному. Теперь же российские силовики считают, что Алексей Навальный "неоднократно нарушал условно-досрочное освобождение". Как известно, после отравления " Новичком" в августе 2020 года Навальный лечился в немецкой клинике. Из клиники "Шарите" его выписали еще 23 сентября, а на повестку следователей от 23 октября политик ответил только через месяц. Его условный срок хотят заменить реальным.

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Россия арест Алексей Навальный
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