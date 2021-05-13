Официально номинант. Путина внесли в список на Нобелевскую премию мира

Российского президента номинируют уже не впервые, но все предыдущие разы – в 2013, 2014 и 2016 годах – ему не удавалось победить

Владимир Путин / Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин официально стал номинантом на Нобелевскую премию мира, утверждает член Российской академии естественных наук Сергей Комков, который и подал его кандидатуру в сентябре 2020 года.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Российский академик заявил, что Нобелевский комитет включил Путина в список претендентов, в котором, по его словам, сейчас находятся 286 человек.

Раньше мы уже сообщали о некоторых из них – лидере белорусских протестов Светлане Тихановской, НАТО и Дональде Трампе.

"Ответили (в Нобелевском комитете – ред.), что "Ваш кандидат включен в список", — говорит Комков.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заверил, что в Кремле не следят за развитием этой истории и узнают о последних новостях на эту тему из СМИ.

Стоит отметить, что Путина не впервые номинируют на Нобелевскую премию мира – его уже выдвигали в 2013, 2014 и 2017 годах, но его обошли Организация по запрещению химического оружия (2013), активистка Малала Юсуфзай и правозащитник Кайлаш Сатьярти (2014), а также Международная кампания по запрету ядерного оружия (2017).

Впрочем, в разное время на соискание премии выдвигались и другие диктаторы: Бенито Муссолини (1935), Адольф Гитлер (1939), а Иосиф Сталин – даже дважды (1945, 1948).

Имя лауреата будет объявлено 8 октября в Осло.

А в 2020 году награда досталась Всемирной продовольственной программе – "за усилия в борьбе с голодом, ее вклад в улучшение условий мира в затронутых конфликтом районах и за то, что она выступила движущей силой в мерах по предотвращению использования голода в качестве оружия в войнах и конфликтах".