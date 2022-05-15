Официально: Швеция подаст заявку в НАТО после 200 лет нейтралитета

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 15 мая объявила о решении властей страны подать заявку о вступлении в НАТО. Таким образом, страна отказывается от нейтралитета, продолжавшегося более 200 лет. Ранее об аналогичном решении сообщила Финляндия.
Во время пресс-конференции в воскресенье Андерссон отметила, что правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции считает вступление в НАТО "лучшим для Швеции и безопасности шведского народа", передает CNN.
По ее словам, решение было принято после тщательного рассмотрения. Премьер-министр отметила, что это решение меняет позицию, которую страна занимала в течение 200 лет.
"Военная политика нейтралитета послужила нам хорошо. Но наш анализ показывает, что она не будет служить нам в будущем", – заявила Андерссон.
Премьер-министр сказала, что страна должна приспособиться к новой реальности.
"Существует разделение до и после 24 февраля 2022 года. Европа, Швеция и шведский народ живут в новой, опасной реальности. Европейский порядок безопасности, на котором Швеция основывала свою политику безопасности на протяжении столетий, сейчас находится под ударом", – сказала она.
Ранее в воскресенье Социал-демократическая партия Швеции опубликовала заявление, что страна должна работать над подачей заявки на вступление в НАТО. В случае удовлетворения заявки НАТО власти страны выступают против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории Швеции.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "двери НАТО открыты" для Швеции и Финляндии.
Россия угрожает Финляндии и Швеции из-за НАТО
- 14 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что у Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО. "Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", – цитирует этого деятеля российское агентство "Интерфакс".
- Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных".