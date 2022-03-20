Окружение Путина готовит заговор: разведка назвала возможного преемника

Элита рассматривает разные варианты отстранения Путина от власти

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В бизнесово-политической элите России формируется группа, оппозиционная президенту Владимиру Путину. Их цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – фатальные просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельность украинской армии", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти – в частности, отравление, внезапная болезнь, или другая "случайность".

"Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинской властью в обход нынешнего руководства РФ", – говорится в сообщении.

Путин готовит подземный город на случай ядерной войны

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что руководство РФ может готовить подземный город на востоке страны на случай ядерной войны.

Маломуж сказал, что Путин вряд ли нажмет "ядерную кнопку", но понимает, что война в Украине может стать детонатором глобального конфликта с НАТО.

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По словам генерала, россияне проводят полную ревизию подземных объектов, испытания скрытых в глубине под землей систем управления страной и войсками.

Маломуж добавил, что речь идет о закрытых подземных бункерах, глубиной в несколько десятков метров, о целом городке. Там имеются все системы связи, в том числе подземные коммуникации с другими регионами, автономное питание, независимое от внешних источников, автономная модель жизнеобеспечения, включая очищение воздуха. По оценкам Маломужа, в таких бункерах можно жить до года.