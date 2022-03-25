Олигархи беспомощны: Пионтковский сказал, кто свергнет Путина

Изменение политического расклада в России необходимо ожидать от военных. Рассчитывать на олигархов не стоит. В целом военная операция может затянуться до апреля.
Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.
Переворот
"Я не вижу пока признаков переворота. Но любое военное поражение, это всегда предпосылка для военного переворота. Поэтому те первые контруспехи, которые мы видим от украинской армии в последние дни, конечно, усиливают количество вопросов, которые военные в Москве задают друг другу, а те, которые могут это сделать, конечно, задают главнокомандующему. Ведь нам хорошо известно, что военное командование генштаба было против полномасштабного вторжения. Поэтому аргумент военных "Мы же вас предупреждали" может звучать все более убедительно. С каждым новым успехом украинской армии возможность такого выступления возрастает. Внутренние перемены в российской верхушке могут совершить только военные. Все глупые расчеты на олигархов – это абсолютно беспомощные люди. Некоторые их них сейчас бегут, остальные мечутся", – считает Пионтковский.
Далее по теме
Окружение Путина
В окружении международного военного преступника действительно наблюдается раскол и не в последнюю очередь свою роль может сыграть конфликт между лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и директором ФСБ.
"Военное поражение быстро прочищает мозги. Собственно поражение основное произошло в первые два дня, когда они не захватили аэродром, их выбили оттуда украинцы. А у них же был план как в 1968 году в Чехословакии. Тогда они предательским образом захватили аэродром – пассажирский самолет попросил аварийную посадку, а оттуда выскочил спецназ. Они ворвались в Прагу, арестовали главу ЦК, избили его, отвезли в Москву и еще на 30 лет оккупировали Чехословакию. Вот этот план был и здесь. Но он же провалился. Когда за месяц не смогли взять ни один крупный город, ясно, что в стане врага началась паника. Пока легкая такая. Первый побег жирный уже есть. А сегодня показали Шойгу, но очень такая сомнительная видеозапись. Путин общается с Советом Безопасности и где-то в верхнем правом углу молчащая физиономия Шойгу. Очевиден конфликт личный Путина с Бортниковым. Но он давно идет по линии антитеррористического взгляда на Кадырова. ФБС ненавидят Кадырова. Они даже пытались его арестовать. А сейчас это обострилось тем, что Путин арестовал весь отдел ФСБ, который занимался Украиной", – сказал в эфире канала Украина 24 российский эксперт.
Последний бой в апреле
По мнению эксперта, Путин все же объявит мобилизацию, бросит в Украину последние силы. Это может произойти 1 апреля, как раз в день призыва.
"Он соберет еще несчастных срочников и бросит в последнюю попытку атаки овладеть городами. Вот это в апреле будет обязательно. Даже есть очень тревожные слухи, но вся история преступления путинского режима делает такой сценарий вероятным. Ведь почему мобилизация не объявлена до сих пор? Потому что, когда они заговорили о ней после провала первых дней, выяснилось, что общество категорически против. Значит надо общество подготовить", – считает Андрей Пионтковский.
Ситуация в России
- Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Российская господствующая элита, в том числе и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев, пытаются дистанцироваться от решения начать против Украины полномасштабную войну.
- Ранее сообщалось о том, что президента Российской Федерации Владимира Путина, скорее всего, свергнет команда экс-президента РФ Дмитрия Медведева. У команды Медведева есть свои обиды за то, как их "выбросили" из власти в 2012 году.
- Ранее российский общественный деятель Дмитрий Гудков делился мнением, что между президентом РФ Владимиром Путиным и пропавшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу произошел раскол и все может быть из-за сомнений насчет каких-то поручений главы России.