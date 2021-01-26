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ОМОН в России умышленно калечил протестующих: опубликовано видео

26 января, 16:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сторонникам Навального при задержании ломали конечности

Российские омоновцы, разгонявшие митинги в поддержку Алексея Навального, не только жестоко избивали протестующих, но и преднамеренно их калечили.

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Такой вывод можно сделать из видео, выложенного Telegram-каналом Ateo.

На 23-секундном ролике видно, как здоровые полицейские и бойцы ОМОНа за ноги тащат в автозак двоих худощавых ребят. В какой-то момент упирающегося парня бросают на асфальт и его нога оказывается на бордюре, после чего омоновец наносит несколько сильных ударов по голени и коленному суставу молодого человека и наступает берцем на обездвиженную конечность.

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Видео: Ateo

Напомним, в России разразился скандал, когда в Санкт-Петербурге омоновец ударом ноги в живот "отправил в нокаут" 54-летнюю Маргариту Юдину, пытавшуюся протестовать против задержания подростков. Женщина потеряла сознание и попала в реанимацию – врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и открытую гематому затылка.

Несмотря на принесенные в больницу цветы и извинения силовика, Юдина будет добиваться наказания для омоновца. По ее словам, силовик смотрел ей в глаза, когда бил. А рассказы о том, что его "залили газом", поэтому забрало шлема запотело и он не видел, что происходит – это ложь.

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Россия протесты избиение омон калека

Источник: Сегодня

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