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"Они откровенно мухлюют": Россию могут не пустить на Генассамблею ООН

5 июля 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Отношения США и РФ сейчас очень плохие, а россиянам как-то нужно в сентябре добраться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

/ Фото: president.gov.ua

Россию могут не пустить на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк, которая стартует в сентябре, поскольку США отменяют визы для россиян. В Москве говорят, что американцы мухлюют.

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Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передают Известия.

Он напомнил, что Москва ожидает такую проблему и недавно на саммите в Женеве Путин и Байден обсуждали этот вопрос. Но после встречи президентов России и США еще наверняка будет несколько раундов экспертных переговоров в данном вопросе.

"Американцы обязаны выдавать нам визы в соответствии с соглашением, которое было заключено штаб-квартирой ООН со страной пребывания. Но они откровенно мухлюют, прикрываются какими-то неоднозначными положениями о безопасности… Нашу команду в Нью-Йорке США безосновательно вписывают в общую канву российско-американских отношений. Это не только с нами происходит — такое случается с Ираном, Сирией, Кубой и другими странами, которые американцам не по нраву", – сказал Полянский.

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Дипломат считает, что США ставят Россию в неравное положение с теми странами, у которых подобных проблем нет.

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"Конечно, визовые ограничения — это существенная проблема для нашего участия в деятельности ООН и для защиты наших здесь интересов. У нас есть некоторые мероприятия, которые мы уже несколько месяцев, а то и лет не можем провести полноценно из-за того, что сюда не допускают наших экспертов", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ООН может остановить работу всех миротворческих миссий в мире. Неожиданно возникла проблема согласования нового бюджета на год в размере 6 миллиардов долларов.

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