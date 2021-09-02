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"Определенная наглость". В России засудили мальчика за вопрос Путину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
2 сентября, 10:21
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Директор школы назвала "наглостью" поступок своего ученика, поправившего Путина
1 сентября президент РФ Владимир Путин принял участие во втором просветительском марафоне "Новое знание". Фото: скриншот
1 сентября президент РФ Владимир Путин принял участие во втором просветительском марафоне "Новое знание". Фото: скриншот

Директор школы из Воркуты, ученик которой решился поправить президента России Владимира Путина, назвавшего Северную войну "Семилетней", подвергла подростка критике, заявив, что его поступок связан с "определенной наглостью", присущей молодым людям.

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Об этом сообщают российские СМИ.

"Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять, в том числе, Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", — сказала директор школы №35 Юлия Рябцева.

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Что произошло

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1 сентября президент РФ Владимир Путин принял участие во втором просветительском марафоне "Новое знание". Рассказывая о войне императора Петра I со Швецией на встрече с учащимися, Путин назвал ее "Семилетней". Ученик школы № 35 из Воркуты Никанор Толстых не смог сдержаться и поправил главу государства.

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