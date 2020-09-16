Опубликована вторая предсмертная записка российского активиста Тесака: фото

В сети появилась якобы вторая предсмертная записка российского активиста, лидера националистического движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, которого 16 сентября нашли повешенным в камере СИЗО в Челябинске. Фото записки активно публикуют разные СМИ, но откуда она взялась, неизвестно.

Реклама

"Я уже вскрыл сонную артерию. А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" - якобы пишет Марцинкевич неизвестному адресату.

Вторая предсмертная записка Тесака

На бумаге также видна дата – 15 сентября.

В тренде Российский активист Тесак покончил с собой в тюрьме: какое послание он оставил

Реклама

Источник фото записки неизвестен, но ранее российский Следственный комитет сообщал, что предсмертная записка была не одна.

Напомним, тело Максима Марцинкевича (Тесака) обнаружили в камере в 9:17 утра по местному времени. Там же нашли одноразовую бритву. Что стало причиной гибели – порезы или удушение – пока не известно. В СК сообщили, что Тесак скончался до приезда скорой помощи.

Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

До этого Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) – в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по третьему – два года и 10 месяцев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама