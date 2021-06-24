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Опубликовано видео с борта британского эсминца

24 июня 2021 12:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В ролике хорошо видно, как рядом с эсминцем пролетают бомбардировщики Су-24

Моряки британского флота в белых масках и перчатках. Фото: скрин

Моряки британского флота в белых масках и перчатках. Фото: скрин

Вышел репортаж корреспондента Джонатана Била, который находился на борту эсминца Defender во время вчерашнего инцидента у берегов Крыма. В Сети поделились видео, в кадре которого появился российский корабль, он преследовал британский эсминец.

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Видео опубликовал сайт ВВС.

В какой-то момент российский корабль подошел к судну максимально близко.

В репортаже слышно обращение к экипажу российских пограничников на английском языке. Они требуют покинуть зону и предупреждают, что в противном случае откроют огонь.

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Хорошо видно, как рядом с эсминцем пролетают бомбардировщики Су-24.

Более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны следили за британским военным кораблем HMS Defender.

Отметим, что РФ обстреляла эсминец, на котором Украина подписала меморандум о морском партнерстве с Британией. Документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

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