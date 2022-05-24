Опытный разведчик рассказал, кто может совершить покушение с терактом на Путина

Российский лидер опасается двух категорий людей, отметил Николай Маломуж

Николай Маломуж заявил, что на Путина могут совершить покушение с терактом / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не появляется на публике, потому что боится за свою жизнь. Когда позиции российского лидера пошатнутся из-за военных неудач в Украине, ему могут устроить покушение с терактом.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире Youtube-канала "Украина 24".

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Как сообщил Маломуж, президент РФ опасается "либо тех людей, которые работали с ним и имеют сегодня какие-то проблемы, либо военных и спецслужб, которые не согласны с Путиным".

"Есть ли предпосылки такого покушения в перспективе? Я думаю, что есть, потому что большинство окружения Путина понимает, что он зашел очень далеко, что перспектив не только для Путина, но и для России нет, а окружение будет отвечать. Руководство совета нацбезопасности и обороны – Патрушев и Медведев, руководитель ФСБ Бортников и другие руководители, принимающие участие в "спецоперации", а фактически совершающие военные преступления, будут нести ответственность наравне с Путиным... Понятно, что эти люди могут создавать угрозу", – объяснил разведчик.

По его словам, в окружении Путина пока нет той группы лиц, которые бы совершили покушение, но "с потерями на фронте, с большими предпосылками того, что Россия проиграет, тогда и силовики могут восстать против самого Путина".

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"Это предпосылки, когда какой-то может быть совершен теракт группой лиц – когда будет явный проигрыш, когда Путин ослабнет, тогда соответственно будут искать реальные пути выхода из ситуации и каким-то способом оправдать себя – например, способом нейтрализации Путина. И это может быть реальный теракт", – подчеркнул Маломуж.

Буданов рассказал о неудачном покушении на Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на президента России Владимира Путина недавно было совершено неудачное покушение после начала полномасштабного вторжения в Украину.