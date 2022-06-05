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Осунувшийся и весь в морщинах. Путин из бункера угрожает Украине новыми ударами (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 июня, 12:29
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Президент страны-агрессора заявил, что Россия не собирается останавливать войну
Владимир Путин снова угрожает Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин снова угрожает Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин угрожает Украине новыми ударами. По его словам, если наша страна будет сопротивляться, то Россия будет применять свои средства поражения. Глава страны-агрессора заявил, что таких средств у них достаточно.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

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Угрозы Путина

Владимир Путин дал новое интервью пропагандистскому каналу не из Кремля, а из бункера, в котором прячется. Это видно по обстановке на заднем плане и мебели на видео.

Так, президент РФ говорит, что Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

"Но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", – сказал Путин.

К слову, в новом интервью президент Российской Федерации выглядит не в лучшем состоянии. На его лице видны морщины, хотя совсем недавно он появлялся на публике с "идеально гладким лицом", в которое колет ботокс.

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Путин в новом интервью с морщинами

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Путин без морщин

Утренние ракетные удары по Киеву

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Они прогремели около 6 утра.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра. Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Киева нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области силами ПВО сбита российская ракета. Предварительно – травмированных и разрушений нет.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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