От Литвиненко до Навального: ТОП-5 провалов российских спецслужб

России в наследство от СССР досталась мощная структура спецслужб с разветвленной агентурной сетью как внутри страны, так и за рубежом.

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Однако, в отличие от своих предшественников, нынешние российские "разведчики" довольно часто "засвечиваются" во время проведения своих операций.

Это становится причиной критики со стороны западного сообщества и порой приводит к введению новых санкций против РФ.

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 громких провалов российских спецслужб за последние годы.

Отравление Навального

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Фото: скриншот

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало резко плохо 20 августа 2020 во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, на тот момент Навальный уже был без сознания. Российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ.

Однако в Германии, куда его перевезли, врачи диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", который используют российские спецслужбы.

В Организации по запрету химоружия в последствие также подтвердили наличие этого отравляющего вещества.

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Оппозиционер утверждает, что санкция на его отравление поступила лично от президента РФ Владимира Путина.

На ежегодной пресс-конференции Путин отверг обвинения оппозиционера: "Да кому он нужен? Если бы хотели – довели бы это до конца".

Согласно совместному расследованию Bellingcat, CNN и Der Spiegel, за покушением на Навального стоят восемь служащих Федеральной службы безопасности России. Их имена были опубликованы.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он разыграл своего отравителя из ФСБ. Во время разговора сотрудник спецслужб сознался в покушении и раскрыл подробности отравления.

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Хотя в ФСБ опубликованное Навальным расследование назвали подделкой и провокацией, очевидно, что это один из самых громких проколов за всю новейшую историю российских спецслужб.

Отравление Скрипалей

Сергей Скрипаль. Фото: Facebook

4 марта 2018 года в британском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ, который работал на британские спецслужбы, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были госпитализированы в бессознательном состоянии.

Также с отравлением был госпитализирован сержант уголовной полиции Ник Бейли.

Британские эксперты установили, что они были отравлены ядом "Новичок".

Еще двумя жертвами "Новичка" стали мужчина и женщина из городка Эймсбери, который расположен в 11 км к северу от Солсбери. 8 июля женщина умерла в больнице.

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Расследования отравлений в Солсбери и Эймсбери объединили в одно дело.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения. По данным британских правоохранителей к отравлению причастны сотрудники ГРУ Анатолий Чепига (известного как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Они находились с Солсбери в день отравления Скрипалей.

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Баширов и Мишкин отрицали свою причастность к российским спецслужбаи и отравлению, утверждали, что приехали в Солсбери "оторваться".

В ответ на отравление Скрипалей Великобритания и другие страны Запада ввели против России санкции.

Тем временем Нидераланды обвинили Россию в попытке хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия, где на тот момент анализировались образцы "Новичка", которым были отравлены Скрипали. Несколько россиян были выдворены из страны.

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Провал в Черногории

Черногория

Российские спецслужбы также "засветились" во время подготовки неудавшегося госпереворота в Черногории.

16 октября 2016 года в день парламентских выборов в Черногории правоохранители арестовали несколько десятков человек, которых обвинили в попытке госпереворота и подготовке покушения на тогдашнего премьера страны.

По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков помимо сербских националистов входили и два агента российской разведки.

В СМИ появились фотографии российских кураторов неудавшейся попытки переворота. По данным The Telegraph фотографии были сделаны в Белграде, на снимках якобы запечатлены два офицера ГРУ РФ Эдуард Шишмаков и Владимир Попов.

Шишмаков и Попов. Фото: The Telegraph

Чуть позже черногорские власти объявили их в международный розыск по линии Интерпола.

Россия отвергла все обвинения Черногории.

Провал Чапман в США

Анна Чапман. Фото: facebook.com/chapmananya

В июне 2010 года в США была арестована россиянка Анна Чапман, которую обвинил в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Вместе с ней были задержаны еще десть граждан России и Перу, которых также обвинили в сотрудничестве со Службой внешней разведки РФ.

Они были задержаны благодаря тому, что ФБР прослушивала телефон Чапман. Арест такого количества российских агентов стал на тот момент самым громким шпионским скандалом со времен СССР и крупнейшим провалом российских спецслужб за рубежом.

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8 июня 2010 года Анна Чапман как и другие арестованные, признала свою разведывательную деятельность в США, и в тот же день была выслана вместе с другими фигурантами дела в Россию в обмен на четырех российских граждан, которые были осуждены в РФ за шпионаж в пользу США и Великобритании.

Позже в ФБР рассказали, что целью Чапман пыталась соблазнить одного из приближенных на тот момент президента США Барака Обамы и "подкрадывалась" все ближе ко все более высоким чиновникам.

Полоний для Литвиненко

Александр Литвиненко / Фото: Wikipedia

Пожалуй, первым самым громким скандалом вокруг российских спецслужб за рубежом стало убийство в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.

1 ноября 2006 Литвиненко отравили радиоактивным полонием-210, который добавили ему в чай. Через 22 суток он скончался. Перед смертью Литвиненко успел заявить, что покушение на него совершили российские спецслужбы по указанию президентра РФ Владимира Путина.

По версии Скотланд-Ярда, Литвиненко был отравлен бывшим офицером Главного управления охраны РФ, ныне депутатом Госдумы РФ Андреем Луговым. Еще один подозреваемый – российский предприниматель Дмитрий Ковтун.

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По мнению The Sunday Times, убийство могло быть организовано из мести: еще в 1998 году Литвиненко с группой бывших сотрудников ФСБ публично заявил, что начальство приказало им убить Бориса Березовского и настаивал на причастности Путина к организации терактов в РФ.

Еще по одной из версий, Литвиненко был убит за то, что сотрудничал со спецслужбами Великобритании и Испании.

Россия отказывается выдать Великобритании Лугового и Ковтуна.

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