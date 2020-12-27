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От Польши до Кипра: как в ЕС стартовала массовая вакцинация от коронавируса (фото)

27 декабря, 09:49

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Высокопоставленные чиновники не боятся делать прививки публично

Страны ЕС в воскресенье, 27 декабря, начали кампанию по массовой вакцинации населения от коронавируса.

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Сейчас используется пока что единственная одобренная для ЕС вакцина – Pfizer/BioNTech.

Сегодня вакцинация стартовала, в частности, в таких странах:

  • Германии;
  • Франции;
  • Австрии;
  • Италии;
  • Испании;
  • Болгарии;
  • Словакии;
  • Чехии;
  • Эстонии.

При этом высокопоставленные чиновники не боятся проводить прививки публично. Например, так поступили министр здравоохранения Словакии и премьер-министр Чехии.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабич делает прививку от коронавируса
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабич делает прививку от коронавируса / Фото: REUTERS/David W Cerny

В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах – с 8 января.

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Первыми прививки получат люди из групп риска, среди которых – медработники и пожилые.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

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Напомним, эффективность Pfizer/BioNTech составила 95%. Вакцина должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). После размораживания препарат можно хранить до пяти дней при температуре -2-8 градусов по Цельсию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале. Также Зеленский отметил, что блокировать платную вакцинацию не планируется.

Тем временем мутировавший коронавирус начинает распространяться по планете. Накануне случаи заражения новым штаммом обнаружили сначала в Испании и Швеции, а позже в Канаде.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ЕС вакцинация коронавирус

Источник: REUTERS/Radovan Stoklasa

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