От Польши до Кипра: как в ЕС стартовала массовая вакцинация от коронавируса (фото)

Страны ЕС в воскресенье, 27 декабря, начали кампанию по массовой вакцинации населения от коронавируса.
Сейчас используется пока что единственная одобренная для ЕС вакцина – Pfizer/BioNTech.
Сегодня вакцинация стартовала, в частности, в таких странах:
- Германии;
- Франции;
- Австрии;
- Италии;
- Испании;
- Болгарии;
- Словакии;
- Чехии;
- Эстонии.
При этом высокопоставленные чиновники не боятся проводить прививки публично. Например, так поступили министр здравоохранения Словакии и премьер-министр Чехии.
В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах – с 8 января.
Первыми прививки получат люди из групп риска, среди которых – медработники и пожилые.
В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.
Напомним, эффективность Pfizer/BioNTech составила 95%. Вакцина должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). После размораживания препарат можно хранить до пяти дней при температуре -2-8 градусов по Цельсию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину для Украины уже в конце января, в крайнем случае – в феврале. Также Зеленский отметил, что блокировать платную вакцинацию не планируется.
Тем временем мутировавший коронавирус начинает распространяться по планете. Накануне случаи заражения новым штаммом обнаружили сначала в Испании и Швеции, а позже в Канаде.
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