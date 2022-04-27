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"От России осталось пустое место": Гончаренко показал видео из Совета Европы

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 18:49
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Гончаренко рассказал, что из Совета Европы убрали флаг России
Гончаренко рассказал, что из Совета Европы убрали флаг России / Фото: Коллаж: Сегодня

Во французском Страсбурге перед зданием Совета Европы убрали флагшток с флагом России.

Соответствующее видео обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Друзья, всем привет из Страсбурга, из Совета Европы. Вот наш украинский флаг... Видели эту пустую дыру? Это место флага – вы догадались какой страны. Я думаю, скоро ее вообще не будет. От нее пока что осталось пустое место. Российская Федерация – это пустое место", – сказал Гончаренко.

Изгнание России из Совета Европы

  • Еще 25 февраля комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.
  • Не дожидаясь позорного изгнания из уважаемой организации, Москва решила сама демонстративно хлопнуть дверью. За несколько часов до голосования в ПАСЕ на официальном сайте МИД РФ появилось сообщение, что это Россия по своему желанию уходит из Совета Европы.
  • Заодно в Москве сообщили, что теперь они денонсируют Европейскую конвенцию по правам человека. Это, в частности, означает то, что в России могут вернуться к практике смертной казни. А пытки в правоохранительной системе там и так уже давно практикуются.

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