"Отказалась" лететь в Украину: под Белгородом взорвалась российская ракета (фото, видео)

В России постоянно какие-то приключения со взрывами

Теперь ракеты падают не только в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские ракеты уже не хотят лететь в Украину. Теперь они взрываются и в России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Россия часто выпускает ракеты по Украине из Белгорода. И вот одна из них "отказалась" лететь в нашу страну и убивать людей, а взорвалась под Белгородом. Есть ли пострадавшие в результате инцидента — неизвестно.

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Приключения в Белгороде

В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в первом сообщении о происшествии заявил о "серии громких звуков".

"Причины произошедшего выясняются, вероятно, сработало ПВО", — написал он.

Позже чиновник заявил о 3 погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов.

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К слову, этот город страны-агрессора находится в 25 км от украинской границы.

Позже выяснилось, что в Белгород прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российского ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ снова сама себя обстреляла.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Брянской области России слышны взрывы. Также мы писали, что Геращенко назвал еще одну версию "хлопков" в Белгороде.