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Отказался удалить контент. Facebook получил многомиллионный штраф в России

25 мая, 19:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Против соцсети было составлено 8 протоколов по фактам неудаления запрещенного в РФ контента

Россиqский суд оштрафовал Facebook

Россиqский суд оштрафовал Facebook

Суд в России оштрафовал Facebook на 26 млн рублей (352 тыс. долл.) за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

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Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда Москвы.

В отношении соцсети было рассмотрено восемь протоколов: по шести из них Facebook получил штрафы по 3 млн рублей и по двум – по 4 млн рублей.

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В решении по каждому протоколу говорится, что Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 (Нарушение порядка ограничения доступа к информации) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

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Ранее сообщалось, что суд в Калифорнии (США) утвердил мировое соглашение в судебном деле против компании Facebook из-за алгоритма распознавания лица и использования биометрических данных без разрешения пользователей. Теперь корпорация должна выплатить истцам 650 млн долл.

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