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Открывшего стрельбу в университете в Перми ликвидировали

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
20 сентября, 10:38
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Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента
20 сентября в университете Перми прозвучали выстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"
20 сентября в университете Перми прозвучали выстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

Стрелка, который открыл огонь в Пермском государственном университете в России, ликвидировали.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Что известно

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20 сентября молодой человек проник на территорию университета. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что неизвестный открыл огонь. На другом видео студенты выпрыгивают из окон с высоты второго этажа.

По предварительным данным, погибли 8 человек.

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Первый в России случай стрельбы в школе

  • 3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию.
  • Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит сотрудник полиции, еще один получил ранение.
  • Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
  • По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение.
  • Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия.

Ранее мы сообщали, что 11 мая 2021 в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

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Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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