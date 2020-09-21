"Отправили абсолютно голого": Навальный потребовал у следователей вернуть одежду

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что российские власти не планируют начинать расследование его отравления и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

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"В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Навального.

По словам оппозиционера, он ничего другого не ожидал.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого", - отметил Навальный.

Реклама Отправка Навального в Германию. Фото: navalny.com

Оппозиционер напомнил, что две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория Бундесвера подтвердили наличие "Новичка" внутри и на его теле, и "контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок".

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"Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне. А дальше можете продолжить обсуждать на ток-шоу, что у меня был приступ диабета, да и тот, скорее всего, устроили мне сотрудники ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального)", - заявил политик.

Тем временем пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила: "Российское государство официально решило не возбуждать уголовное дело в связи с отравлением Навального".

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже в правительстве Германии заявили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Алексея Навального вещества группы "Новичок".

7 сентября сообщили, что оппозиционера вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

Позже соратники Навального показали бутылки, на которых нашли следы "Новичка".

Видео из instagram Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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