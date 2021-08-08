Українська
$ 26,94
31,9
  1. Мировые новости
  2. Россия

Соратница Навального Соболь сбежала из России – СМИ

8 августа 2021 22:36

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

СМИ сообщают, что дважды осужденная соратница навального Любовь Соболь покинула Россию

Соратнице Алексея Навального Любовь Соболь по решению суда нельзя покидать Россию / Коллаж "Сегодня"

Соратнице Алексея Навального Любовь Соболь по решению суда нельзя покидать Россию / Коллаж "Сегодня"

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь смогла покинуть Россию, несмотря на приговор суда, запрещающий ее в течении полутора лет покидать жилище в ночнье время.

Реклама

Об отъезде оппозиционерки сообщил "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

Читайте также: Украинке дали 2 года колонии в России за поддержку Навального

"По некоторым данным, Соболь выехала в Стамбул", — сказал собеседник агентства.

Ранее об отъезде Соболь в Стамбул сообщил источник телеканала РЕН, по информации которого, она "улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа". По информации телеканала, в Стамбуле Соболь собиралась сделать пересадку.

Реклама

Сама Соболь пока не подтверждила эту информацию. На ее аккаунтах в социальных сетях есть лишь информация о разводе с мужем.

В тренде
В Турции перевернулся пассажирский автобус – погибли 14 человек (видео)
В аварии пострадали 18 человек / Фото: коллаж "Сегодня"

Приговоры

Отъезд из страны может закончиться для Соболь тюремным заключением, поскольку у нее есть два приговора, предусматривающие ограничение передвижения.

3 августа Преображенский суд Москвы приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу". Ее признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил и суд запретил оппозиционерке выезжать за пределы Москвы и Московской области на срок действие приговора.

Реклама

Читайте также: Расследовать отравление Навального Bellingcat помогла случайность – Грозев

В апреле суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно, признав ее виновной в проникновении в жилище с применением насилия. Как следует из решения суда, Соболь незаконно проникла в жилье, принадлежащее Константину Кудрявцеву – предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального.

23 января, в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения от отравления в Германии. После заключения Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Газпром" начал опустошать хранилища газа в ЕвропеЭкономика
"Северный поток – 2" готовят к запуску – Россия усилила газовый шантаж ЕвропыЭкономика
Встреча Зеленского и Байдена – что обсудят президенты и чего ждать Украине
Встреча Зеленского и Байдена – что обсудят президенты и чего ждать УкраинеУкраина
В России разбился самолет: что известно
В России разбился самолет: что известноРоссия
Кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка
Кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку" (видео)Россия
Гордон: Путин не отдаст Донбасс, если Крым не признают российским
Гордон: Путин не отдаст Донбасс, если Крым не признают российскимУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять