Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России

Противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок" в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Но главной мерой наказания, по мнению многих и в Вашингтоне, и в Брюсселе, должна стать "заморозка" строительства "Северного потока – 2". В самой Германии однозначной позиции по этому поводу нет. Кремль же грозится зеркальными мерами. Сайт "Сегодня" разбирался, накажет ли Запад Россию, или закроет на отравление Навального глаза, как на убийство российской журналистки Анны Политковской, бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и оппозиционера Бориса Немцова.

Нелепая реакция Кремля

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Реакцией на отравление оппозиционера Алексея Навального российская пропагандистская машина пробила очередное дно. По информации Reuters, через три дня после инцидента в телефонном разговоре с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем Владимир Путин сказал, что Навальный просто "заболел". И даже после того, как врачи берлинской клиники Charite, куда оппозиционера перевезли на лечение, подтвердили отравление химическими веществами, в Минздраве РФ заявили, что "впасть в кому без видимых на то причин может и здоровый человек". Не говоря уже о заявлениях российских военных "экспертов": "Кого ни травят "Новичком", никто почему-то не умирает".

/ Фото: Сегодня

Чуть позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил новую версию произошедшего с Навальным – "его могли отравить уже в Германии". Драмы в этот театр абсурда добавил и нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко. Telegram-канал "Пул Первого", близкий к режиму Лукашенко, опубликовал перехват разговора якобы представителей Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным. Аудиозапись жестко высмеяли соцсети. Но Лукашенко считает отравление Навального фейком, специально инспирированным немецкими властями, чтобы напакостить России и Беларуси.

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Неделю назад Алексей Навальный пришел в себя: 7 сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, оппозиционер может говорить, вспоминает, что с ним происходило до потери сознания в самолете 20 августа, и даже начал вставать с кровати. Правительство Германии передало результаты анализов проб, взятых у Навального, в Организацию по запрещению химоружия. При этом Москве их передавать не стали. В Берлине уверены, что Навального пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок". Это также подтвердили исследования лабораторий Франции и Швеции.

Газета Zeit со ссылкой на информированные источники сообщила, что Навального отравили более смертоносным неизвестным вариантом "Новичка". Позже журнал Der Spiegel сообщил, что следы яда были найдены в крови, моче и на коже Навального. Следы этого же яда также остались на бутылке, из которой оппозиционер пил, наверняка уже после того, как был отравлен.

Ответ ЕС и США

Нервно-паралитическим ядом "Новичок" травили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городке Солсбери весной 2018 года. Срок действия персональных санкций ЕС против России за применение химоружия в Великобритании истекает 16 октября. С большой долей вероятности Брюссель их продлит. Более того, в Евросоюзе активно обсуждается введение новых персональных ограничений против россиян, причастных к отравлению Алексея Навального. Правда, российская пропагандистская машина уже озвучила свою версию: Навального передали в Германию в обмен на невмешательство Запада в события в Беларуси, поэтому на санкции за Навального, если таковые будут, в Москве ответят зеркально.

По словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, Россия просто не ожидала, что немцы что-то найдут в организме Навального, поэтому его и передали на лечение в берлинскую клинику Charite.

"Сами же россияне не ожидали, что немцы настолько жестко на это отреагируют. А реакция немцев была связана в первую очередь с тем, что они нашли. Если бы там было что-то другое со здоровьем, возможно, была бы более мягкая реакция. А тут вспомнили Солсбери, яд такого же типа, а Навальный – единственный оппозиционер, который есть в России. На Литвиненко в свое время не было такой жесткой реакции. Персональные санкции не будут так быстро введены, поскольку невозможно четко сказать, кто виноват. В Солсбери смогли доказать, кто был к этому причастен, соответственно применяли санкции против них. По Навальному должно быть определенное расследование, тогда это будут персональные санкции", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

То есть введение персональных санкций против путинского режима за отравление Навального во многом будет зависеть от вердикта Организации по запрещению химоружия. А вот проведут ли независимое международное расследование – большой вопрос. Отравление Скрипалей произошло в Великобритании, поэтому там работали международные специалисты. Алексея Навального отравили на территории России. Вряд ли Кремль пустит к себе западных специалистов. Поэтому пока ООН призывает Москву провести расследование самостоятельно.

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Госсекретарь Майк Помпео пообещал, что США и ЕС приложат максимум усилий, чтобы установить причастных к отравлению Навального. Однако многие в Вашингтоне считают, что Германия должна сделать ход конем – остановить строительство "Северного потока – 2", который Штаты ранее уже санкционировали.

В своем блоге "Отравление Навального и "Северный поток – 2" президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар пишет, что нынешняя ситуация вокруг этого российско-немецкого проекта очень шаткая, и на данном этапе добиться его полной "заморозки", скорее всего, не удастся. Но то, что о его приостановке начали говорить в окружении Ангелы Меркель, уже сам по себе позитивный сигнал.

"Идеальным асимметричным ответом ЕС должно быть резкое уменьшение импорта газа и нефти из России, поскольку это источник поступления денег на ведение войны Россией против Украины, в Сирии, вмешательство в Беларуси, Венесуэле, Африке, подрывную деятельность в Германии, Франции, Великобритании, США. Однако у США всегда есть джокер в рукаве. Республиканцы не зря подготовили в июне документ (пока он инициативный), где среди прочего говорится о том, чтобы признать Россию государством-спонсором терроризма", – пишет Михаил Гончар.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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