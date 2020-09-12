Отравление Навального: Россия пригрозила ЕС ответными санкциями

Россия отреагирует на санкции против нее в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, если страны Евросоюза таки введут их. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских телеканалов, передает DW.

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Глава российского МИД отметил, что ответные санкции России будут зависеть от того, какие введут против нее западные страны.

"Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя", – заявил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас накануне заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен приветствовала тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель теперь также более критично относится к планам строительства газопровода "Северный поток – 2", отметив, что сама всегда была против него.

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Ранее стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального, в отравлении которого страны Запада напрямую обвиняют Кремль, вывели из медикаментозной комы. Через несколько дней появилась информация, что он пришел в себя.

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