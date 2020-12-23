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Отравление Навального: в Charite назвали причину провала ФСБ

23 декабря, 12:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Немецкие медики объяснили, почему политик выжил после "Новичка"

Немецкие врачи из клиники Charité, которые лечили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления боевым ядом "Новичок", обнародовали развернутый отчет о его лечении.

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Документ был опубликован в научном издании Lancet 22 декабря.

Согласно отчету, спустя 10 минут после вылета из Томска в Москву 20 августа состояние политика резко ухудшилось: на борту самолета у него повысилась потливость, слюноотделение, его вырвало, он потерял сознание и впал в кому.

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Спустя два часа после вылета его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске, а еще через два дня доставили на лечение в Charité, где ему поставили диагноз тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

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Медики подали в лабораторию Вооруженных сил Германии запрос на проведение исследование – там подтвердили, что отравляющее вещество относится к группе ядов "Новичок", а в Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Решающими факторами, которые помогли Навальному выжить врачи называют его оперативную интубацию и подключение к аппарату ИВЛ в течение 2–3 часов после появления первых симптомов. В то же время результат лечения атропином в российской больнице остается неясным.

"У пациента не развилось серьезной инфекции. Вероятно, хорошее состояние здоровья до отравления способствовало его выздоровлению", – резюмируют врачи.

Напомним, что на этой неделе Навальный опубликовал телефонный разговор с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который без какого-либо понуждения выдал ему самые секретные подробности покушения. Больше об этом в материале "Могло бы все пойти и по-другому". Отравитель Навального сознался в покушении".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление Алексей Навальный новичок Charite

Источник: Сегодня

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