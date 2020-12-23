Отравление Навального: в Charite назвали причину провала ФСБ

Немецкие врачи из клиники Charité, которые лечили российского оппозиционера Алексея Навального после отравления боевым ядом "Новичок", обнародовали развернутый отчет о его лечении.

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Документ был опубликован в научном издании Lancet 22 декабря.

Согласно отчету, спустя 10 минут после вылета из Томска в Москву 20 августа состояние политика резко ухудшилось: на борту самолета у него повысилась потливость, слюноотделение, его вырвало, он потерял сознание и впал в кому.

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Спустя два часа после вылета его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске, а еще через два дня доставили на лечение в Charité, где ему поставили диагноз тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

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Медики подали в лабораторию Вооруженных сил Германии запрос на проведение исследование – там подтвердили, что отравляющее вещество относится к группе ядов "Новичок", а в Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Решающими факторами, которые помогли Навальному выжить врачи называют его оперативную интубацию и подключение к аппарату ИВЛ в течение 2–3 часов после появления первых симптомов. В то же время результат лечения атропином в российской больнице остается неясным.

"У пациента не развилось серьезной инфекции. Вероятно, хорошее состояние здоровья до отравления способствовало его выздоровлению", – резюмируют врачи.

Напомним, что на этой неделе Навальный опубликовал телефонный разговор с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который без какого-либо понуждения выдал ему самые секретные подробности покушения. Больше об этом в материале "Могло бы все пойти и по-другому". Отравитель Навального сознался в покушении".

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