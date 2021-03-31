Отстреливался и забрасывал гранатами: под Москвой спецназ целый день штурмовал дом пенсионера

Под Москвой (Россия) спецназ более 8 часов пытался задержать пенсионера, который забаррикадировался в своем имении в коттеджном поселке и отстреливался от полиции из автомата и забрасывал ее гранатами. В конце концов мужчина поджег свой дом и погиб.

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Кем на самом деле является пенсионер и почему он разозлился на полицию, выяснили новости "Сегодня".

Настоящий бой развернулся вокруг дома 61-летнего Владимира Барданова, который в советские времена подпольно торговал импортными товарами и имеет судимость за грабеж. Все соседи в коттеджном городке Вешки знали о его криминальном прошлом.

"Там криминальный авторитет живет. Там ночью слышали все, что выстрелы. Ночью слышал. Сегодня днем я проезжал – нормально было. А потом все закрыли", - говорит один из очевидцев.

Кто такой Барданов и почему он заинтересовал полицию

Ранее Барданов владел охранными фирмами, которые затем закрыли, но у него могло остаться оружие и экс-предпринимателя подозревали в незаконной торговле автоматами и пистолетами – именно поэтому к нему и приехала полиция.

Но пенсионер и не думал сдаваться без боя, а окопался в коттедже.

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Перед штурмом силовики перекрыли подступы к имению и окружили его бронетехникой, над двором запустили беспилотник.

Соседи Барданова рассказали, что дом охраняют дикие звери. Якобы его фирма когда-то охраняла зоопарк и некоторых животных он забирал оттуда себе. В его коллекции – медведь, рысь и тигр.

Видео: Сегодня

После несколькочасовой обороны Барданов поджег комнату, где хранил оружие – и коттедж быстро охватило пламя.

Отмечается, что местные жители следили за бойней из окон, их попросили не выходить на улицу. Также никого в поселок не впускали и из него не выпускали. Поэтому некоторые его жители целый день не могли попасть домой.

В то же время пуля прилетела в одного из правоохранителей – срикошетила ему в ногу, его госпитализировали.

Чем все закончилось

Силовики целый день караулили у ворот дома Барданова, обстреливая его из гранатометов, однако никак не могли подступиться к нему.

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Впоследствии появилась информация, что пенсионер поджег лестниу в своем доме и забаррикадировался на втором этаже. К вечеру дом полностью охватило пламя.

Когда пожар потушили, там обнаружили сильно обгоревшее тело, вероятно Барданова – точно установить это должна ДНК-экспертиза.

Напомним, в Тернополе мужчина устроил стрельбу прямо на детской площадке, объяснив свои действия тем, что хотел успокоить детей, которые шумели.

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