Українська
$ 27,89
32,72
  1. Мировые новости
  2. Россия

Отстреливался и забрасывал гранатами: под Москвой спецназ целый день штурмовал дом пенсионера

31 марта, 05:36

Юлия Безпечная , Зоряна Степаненко

В результате мужчина сгорел заживо

Под Москвой (Россия) спецназ более 8 часов пытался задержать пенсионера, который забаррикадировался в своем имении в коттеджном поселке и отстреливался от полиции из автомата и забрасывал ее гранатами. В конце концов мужчина поджег свой дом и погиб.

Реклама

Кем на самом деле является пенсионер и почему он разозлился на полицию, выяснили новости "Сегодня".

Настоящий бой развернулся вокруг дома 61-летнего Владимира Барданова, который в советские времена подпольно торговал импортными товарами и имеет судимость за грабеж. Все соседи в коттеджном городке Вешки знали о его криминальном прошлом.

"Там криминальный авторитет живет. Там ночью слышали все, что выстрелы. Ночью слышал. Сегодня днем я проезжал – нормально было. А потом все закрыли", - говорит один из очевидцев.

Кто такой Барданов и почему он заинтересовал полицию

Ранее Барданов владел охранными фирмами, которые затем закрыли, но у него могло остаться оружие и экс-предпринимателя подозревали в незаконной торговле автоматами и пистолетами – именно поэтому к нему и приехала полиция.

Но пенсионер и не думал сдаваться без боя, а окопался в коттедже.

Реклама

Перед штурмом силовики перекрыли подступы к имению и окружили его бронетехникой, над двором запустили беспилотник.

Соседи Барданова рассказали, что дом охраняют дикие звери. Якобы его фирма когда-то охраняла зоопарк и некоторых животных он забирал оттуда себе. В его коллекции – медведь, рысь и тигр.

Видео: Сегодня

После несколькочасовой обороны Барданов поджег комнату, где хранил оружие – и коттедж быстро охватило пламя.
Отмечается, что местные жители следили за бойней из окон, их попросили не выходить на улицу. Также никого в поселок не впускали и из него не выпускали. Поэтому некоторые его жители целый день не могли попасть домой.

В то же время пуля прилетела в одного из правоохранителей – срикошетила ему в ногу, его госпитализировали.

Чем все закончилось

Силовики целый день караулили у ворот дома Барданова, обстреливая его из гранатометов, однако никак не могли подступиться к нему.

Реклама

Впоследствии появилась информация, что пенсионер поджег лестниу в своем доме и забаррикадировался на втором этаже. К вечеру дом полностью охватило пламя.

Когда пожар потушили, там обнаружили сильно обгоревшее тело, вероятно Барданова – точно установить это должна ДНК-экспертиза.

Напомним, в Тернополе мужчина устроил стрельбу прямо на детской площадке, объяснив свои действия тем, что хотел успокоить детей, которые шумели.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва стрельба захват
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плата за ложь об Украине: телеведущая сломала руку на ток-шоу в России (видео)
Плата за ложь об Украине: телеведущая сломала руку на ток-шоу в России (видео)Россия
Не хотел
Не хотел "обезьянничать": Путин объяснил, почему провел тайную вакцинациюРоссия
Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артиста
Ваши песенки спеты. В Украине завели дело на Лепса, Валерию и еще 21 артистаУкраина
"Второй пошел". Умер еще один врач омской больницы, где держали НавальногоРоссия
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в Украине
ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в УкраинеЕвросоюз
ЕС может одобрить
ЕС может одобрить "Спутник V": в Россию едут инспекторыЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять