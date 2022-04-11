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Овсянникова, устроившая демарш на пропагандистском канале, нашла новую работу

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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11 апреля, 18:50
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Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова ранее ворвалась в студию с антивоенным плакатом
Марина Овсянникова устроилась на новую работу в немецкое издание. Фото: коллаж "Сегодня"
Марина Овсянникова устроилась на новую работу в немецкое издание. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая ранее ворвалась в студию с антивоенным плакатом, устроилась на новую работу в немецкое издание Die Welt.

Об этом сообщает Axel Springer.

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Как рассказала Овсянникова, название и идеология издания (welt в переводе с немецкого — "мир") коррелируют с ее собственными взглядами.

"Welt означает то, что сейчас так яростно защищают на Украине. Я считаю своим долгом как журналиста защищать эту свободу. И я рада, что могу сделать это сейчас для немецкой газеты", — подчеркнула Овсянникова.

Овсянникова ворвалась с антивоенным плакатом в эфир кремлевского телеканала

В эфир российского Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом. Она попросила остановить войну. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На нем видно: когда известная ведущая новостей-пропагандистка Екатерина Андреева рассказывает, что премьеры России и Беларуси обсуждали западные санкции, за ее спиной появляется девушка с антивоенным плакатом, на котором написано: "Остановите войну. Не верьте в пропаганду, здесь вам врут".

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Как стало известно, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором Первого канала. Незадолго до этого она записала обращение, в котором назвала агрессию Путина против Украины преступлением и братоубийственной войной.

Российское госинформагентство ТАСС пишет, что девушке, ворвавшейся в студию, грозит административная ответственность.

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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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