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"Паркинсон" у Путина: может ли президент РФ выполнять свои обязанности?

27 января, 21:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Хозяину Кремля все труднее выполнять публичные функции главы государства

Президент РФ Владимир Путин серьезно болен, и в России готовятся к смене власти. Такие данные обнародовали в Службе внешней разведки Украины, и уточняют: Путину физически все сложнее выполнять функции главы государства.

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Анна Левицкая выясняла для новостей "Сегодня", чем может страдать российский президент.

О вероятном заболевании Путина ранее уже писали западные СМИ. О предполагаемом диагнозе российского президента западная пресса заговорила еще в 2015-м. Писали, что у него имеется нечто схожее с ковбоями Дикого Запада. А именно: походка стрелка – меньший взмах правой руки мог свидетельствовать о неврологическом заболевании.

С другой стороны, это просто указывало на подготовку по использованию огнестрельного оружия во время службы в КГБ. Впрочем, версии с возможным заболеванием подхватили другие издания: британские The Sun и Daily Mail, американская New York Post.

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Группа исследователей кафедры неврологии университета Радбуда в Нидерландах, возглавляемая профессором Бассом Блумом, обнаружила у Путина признаки, которые могут указывать на болезнь Паркинсона, ведь асимметрично сниженный взмах правой руки является классическим признаком болезни Паркинсона и может проявляться у субъектов со склонностью к дальнейшему развития болезни.

В конце концов Кремлю пришлось отреагировать и на материалы в СМИ, и на вопрос корреспондентов – не собирается ли Путин в отставку из-за проблем со здоровьем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отставку Путина и заявил изданию Bloomberg, что особенно нечего комментировать. Мол, у президента все в порядке. Здоровье – отличное.

Но это было в прошлом году. А сейчас сведения о болезни Путина обнародовали уже в Службе внешней разведки Украины. В Белой книге СВР говорится:

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти".

Разведчики отмечают: даже если Путин отойдет от власти – "путинизм" в России и дальше будет процветать. А значит, политика официальной Москвы в отношении Украины будет оставаться агрессивной.

Видео: Сегодня

Напомним, в январе-2018 Песков заявил, что Путин якобы абсолютно здоров, однако Кремль не намерен предоставлять общественности официальные заключения врачей, так как в законодательстве РФ обнародование данных о состоянии здоровья президента не предусмотрено.

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Также напомним, что еще в 2012 году в СМИ появилась информация, что Путин может быть серьезно болен, хотя в Кремле привычно опровергли эти слухи.

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разведка заболевание СВР Владимир Путин Болезнь Паркинсона

Источник: Сегодня

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