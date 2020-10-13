Парня, который расстрелял автобус с людьми в России, нашли мертвым

Даниила Монахова, который расстрелял автобус в Нижегородской области России, нашли мертвым.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Mash".

По предварительным данным, 18-летний юноша покончил с собой. Его искали в окрестностях села на протяжении всей ночи, и лишь к утру обнаружили вблизи дачных домов.

Напомним, инцидент произошел днем 12 октября около поселка Большеорловское в Нижегородской области РФ. По словам свидетелей, злоумышленник готовился к нападению и специально ждал автобус около остановки. Открыв огонь по пассажирам из охотничьего ружья, стрелок скрылся в лесу. По предварительной информации, в результате инцидента четыре человека погибли и еще трое ранены.

Ранее мы сообщали, что СМИ узнали имя "нижегородского стрелка" и обстоятельства случившегося.

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Также новости "Сегодня" писали, что ранее в этом году россиянин устроил стрельбу из ружья в здании мирового суда в Кемеровской области. Ранения получили посетительница суда и судебный пристав, который позже скончался.

Также смотрите видеосюжет о теракте, который произошел прошлой зимой в центре российской столицы:

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