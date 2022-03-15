ПАСЕ определила судьбу членства России в Совете Европы

Публичное позорное изгнание произойдет через два дня

Коллаж "Сегодня"

На фоне развязанной Кремлем войны в Украине ПАСЕ голосами 46 стран приняла решение рекомендовать исключить Россию из Совета Европы. Окончательное решение по этому вопросу будет принято комитетом министров Совета Европы через два дня – 17 марта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

За изгнание агрессора РФ из уважаемого органа Совета Европы проголосовали 216 делегатов. Не нашлось ни одного, кто был бы против. Однако было трое воздержавшихся.

"Мы действительно расстроены, что сегодня вынуждены просить исключить члена организации, который был с нами в течение 25 лет. Но если вы пересекаете красные линии, вам нет места в этой организации. Я очень рад, что за эти два дня наша Ассамблея не стала ареной противоречий, а была Агорой, и единогласное голосование это показало", – сказал президент ПАСЕ Тини Кокс, закрывая внеочередную сессию, где рассматривался российский вопрос.

Он добавил, что завтра проинформирует Комитет министров Совета Европы, который будет принимать окончательное решение об исключении России из организации, о единой позиции ПАСЕ и ее ожиданиях.

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