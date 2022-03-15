ПАСЕ определила судьбу членства России в Совете Европы

На фоне развязанной Кремлем войны в Украине ПАСЕ голосами 46 стран приняла решение рекомендовать исключить Россию из Совета Европы. Окончательное решение по этому вопросу будет принято комитетом министров Совета Европы через два дня – 17 марта.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Что известно
За изгнание агрессора РФ из уважаемого органа Совета Европы проголосовали 216 делегатов. Не нашлось ни одного, кто был бы против. Однако было трое воздержавшихся.
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"Мы действительно расстроены, что сегодня вынуждены просить исключить члена организации, который был с нами в течение 25 лет. Но если вы пересекаете красные линии, вам нет места в этой организации. Я очень рад, что за эти два дня наша Ассамблея не стала ареной противоречий, а была Агорой, и единогласное голосование это показало", – сказал президент ПАСЕ Тини Кокс, закрывая внеочередную сессию, где рассматривался российский вопрос.
Он добавил, что завтра проинформирует Комитет министров Совета Европы, который будет принимать окончательное решение об исключении России из организации, о единой позиции ПАСЕ и ее ожиданиях.
Членство
- Еще 25 февраля комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины.
- Не дожидаясь позорного изгнания из уважаемой организации, Москва решила сама демонстративно хлопнуть дверью. За несколько часов до голосования в ПАСЕ на официальном сайте МИД РФ появилось сообщение, что это Россия по своему желанию уходит из Совета Европы.
- Заодно в Москве сообщили, что теперь они денонсируют Европейскую конвенцию по правам человека. Это, в частности, означает то, что в России могут вернуться к практике смертной казни. А пытки в правоохранительной системе там и так уже давно практикуются.