Патриарх Кирилл официально благословил умирать за Путина (видео)

В главном храме Вооруженных сил России он заявил, что после смерти российские военные воскреснут и их будет ждать вечная жизнь

Встреча Владимира Путина и патриарха Московского Кирилла / Фото: kremlin.ru

Епископ Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что военным не стоит бояться умирать за Россию. Ведь после смерти их будет ждать вечная жизнь.

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Об этом он сказал во время службы в главном храме Вооруженных сил России, который назван в честь Воскресения Христова.

"Само название этого храма – обращение ко всем военнослужащим: Христос Воскрес – и все вместе с ним воскреснем, и жизнь вечна. А потому идите смело исполнять свой воинский долг", – заявил он.

Он заявил, что те, кто жертвует жизнью за родину, будут "вместе с Богом в его Царствии, славе, вечной жизни".

Ранее мы сообщали, что патриарх Русской православной церкви Кирилл призвал паству не верить слухам о богатстве его и других православных архиереев. Об этом он сказал во время проповеди в храме Пророка Илии в Москве.

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Напомним, что окрестности курортного Геленджика на берегу Черного моря все больше превращаются в закрытое место для отдыха российских власть имущих. Теперь в этой местности журналисты нашли резиденцию, которая может принадлежать патриарху Кириллу.