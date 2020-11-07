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LOL. Российский канал заявил, что пельмень слепили по образу Сатурна

7 ноября, 11:35

Ольга Литвин Ольга Литвин

Шарик с полоской теста по окружности, оказывается, создали предки россиян

Вы когда-нибудь задумывались, почему пельмени имеют форму шара с полоской теста по окружности? На этот хитроумный вопрос ответил общероссийский федеральный телеканал "РЕН ТВ".

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Фото pelmene.ru

Фото pelmene.ru

Оказывается, далекие предки россиян и без космических аппаратов и телескопов знали, как выглядит Сатурн. Конспиролог Вячеслав Климов в программе "Тайны Чапман" рассказал, в чем заключается магическая сила блюда:

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"Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. Он обладал той же полнотой силы этой могучей планеты, газового гиганта. И, в общем-то, являлся сакральной пищей".

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Ранее мы рассказывали о курьезах карантина: о дезинфекции "святой водой", голом забеге и маске из трусов. А еще — о школьнице из американского городка Уичита в штате Канзас: ей приснился кошмарный сон, а когда она проснулась посреди ночи, то заметила в своем доме незнакомца.

Ранее мы публиковали видеосюжет "Сегодня" о курьезных ситуациях и смешных моментах в Украине и мире.

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