LOL. Российский канал заявил, что пельмень слепили по образу Сатурна

Вы когда-нибудь задумывались, почему пельмени имеют форму шара с полоской теста по окружности? На этот хитроумный вопрос ответил общероссийский федеральный телеканал "РЕН ТВ".

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Фото pelmene.ru

Оказывается, далекие предки россиян и без космических аппаратов и телескопов знали, как выглядит Сатурн. Конспиролог Вячеслав Климов в программе "Тайны Чапман" рассказал, в чем заключается магическая сила блюда:

"Пельмень внешне напоминал планету Сатурн. Он обладал той же полнотой силы этой могучей планеты, газового гиганта. И, в общем-то, являлся сакральной пищей".

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