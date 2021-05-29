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Переговоры длились пять часов. О чем говорили Путин с Лукашенко

29 мая, 02:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Они обсудили также и ситуацию с самолетом Ryanair и санкции, которые последовали за ней

У Беларуси остался единственный союзник, от которого она попала в зависимость

У Беларуси остался единственный союзник, от которого она попала в зависимость / Фото: REUTERS

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи, которые длились более пяти часов.

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Об этом сообщает "РБК".

Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Также обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и санкции, которые последовали за ней.

К слову, Лукашенко в третий раз с начала года прилетает в Россию для встречи с Путиным.

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Как ранее завила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича произошел специально перед встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

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