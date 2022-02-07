Переговоры Макрона и Путина завершились: первые заявления

Встреча президентов Франции и Российской Федерации длилась более 5 часов

Эммануэль Макрон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закончились.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Реклама

Как отмечается, встреча президентов длилась более 5 часов – это были первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.

Что сказал Путин

Среди прочего, президент России заявил о "наличии общей озабоченности" РФ и Франции в сфере безопасности в Европе. При этом он сказал, что Франция принимает "фундаментальное участие в европейской безопасности", в том числе разработке Минских соглашений и организации "нормандского формата".

Фото – kremlin.ru.

Реклама

Заявление Макрона

Президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все повели себя ответственно".

По его словам, сегодняшняя встреча двух президентов может"открыть путь к деэскалации". При этом президент Франции отметил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, ситуацию вокруг Украины, а также "нормандский формат".

Угроза вторжения РФ

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

Реклама

В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, Agence France-Presse сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Читайте также: