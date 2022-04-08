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Песков объяснил свои слова о потерях России в Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 апреля, 15:07
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Спикер российского президента рассказал, на какие данные опирался
Песков прокомментировал военные потери РФ
Песков прокомментировал военные потери РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснился за свои слова о больших потерях в войне на территории Украины, сказанные в эфире телеканала SkyNews.

В ходе брифинга представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.

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"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", — сказал Песков.

Ложь РФ о потерях

Напомним, в интервью телеканалу SkyNews Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери на войне в Украине.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал он.

25 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о потерях в ходе войны в Украине.

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"На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", — заявил он.

Из этого следует, что Россия почти в 20 раз занижает потери личного состава. По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день в Украине погибло 19 тысяч российских военных.

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1
Личный состав 19000
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 333
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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